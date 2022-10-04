Про це в ефірі Еспресо розповів професор Ужгородського національного університету, боєць Закарпатської бригади ТрО, яка перебуває на Харківщині Федір Шандор.

"Якщо спостерігати - є децентралізація армії РФ і початок керівництва Збройними силами непрофесіоналами . Ми бачимо відсторонення генералів, там було чимало випускників харківських, львівських, одеських інститутів і академій. Це професіонали своєї справи і відбулось повністю усунення професійної вертикалі та перехід до емоційної війни, яку очолює непрофесіонал Путін", - зазначив він.

Шандор наголосив, що домінує у його найближчому колі ФСБшна верхівка, яка не є професіоналами у військових діях.

"У стратегічній та тактичній військовій справі ми бачимо повністю відсторонення російського професійного генералітету від війни в Україні. Якщо так продовжиться надалі, то це нам на руку і чим більше професіоналів відсторонять від військової справи, тим швидше ми вийдемо на наші державні кордони", - підсумував військовий.