У армії РФ відбулось усунення професійної вертикалі, - боєць ЗСУ Шандор
У російській армії відбулось повністю усунення професійної вертикалі та перехід до емоційної війни - чим більше професіоналів відсторонять, тим швидше ЗСУ вийдуть на кордони
Про це в ефірі Еспресо розповів професор Ужгородського національного університету, боєць Закарпатської бригади ТрО, яка перебуває на Харківщині Федір Шандор.
"Якщо спостерігати - є децентралізація армії РФ і початок керівництва Збройними силами непрофесіоналами . Ми бачимо відсторонення генералів, там було чимало випускників харківських, львівських, одеських інститутів і академій. Це професіонали своєї справи і відбулось повністю усунення професійної вертикалі та перехід до емоційної війни, яку очолює непрофесіонал Путін", - зазначив він.
Шандор наголосив, що домінує у його найближчому колі ФСБшна верхівка, яка не є професіоналами у військових діях.
"У стратегічній та тактичній військовій справі ми бачимо повністю відсторонення російського професійного генералітету від війни в Україні. Якщо так продовжиться надалі, то це нам на руку і чим більше професіоналів відсторонять від військової справи, тим швидше ми вийдемо на наші державні кордони", - підсумував військовий.
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