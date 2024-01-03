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Головна Економіка У БЕБ заявили, що бюджет не отримав 1,3 млрд грн ПДВ через пільгу на поширення україномовного контенту

У БЕБ заявили, що бюджет не отримав 1,3 млрд грн ПДВ через пільгу на поширення україномовного контенту

3 січня, 2024 середа
16:13
Економіка податки

Компанії, які користувалися пільгою на поширення українськомовного контенту, у 2023 році не сплатили 1,3 млрд грн податку на додану вартість (ПДВ). 176 млн грн не сплатили ті підприємства, які не реалізують паперові, електронні книги чи інший контент

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки України.

У БЕБ нагадали, що пільгу запровадили з метою стимулювати популяризацію україномовного контенту: 2022 року ухвалено Закон України "Про внесення зміни до Податкового кодексу України щодо звільнення від оподаткування податком на додану вартість операцій з постачання україномовних аудіокниг".

"Однак на практиці, через недосконалість згадуваних законодавчих норм, окремі підприємства розпочали використовувати пільгу задля ухилення від сплати податків", - кажуть у БЕБ.

У повідомленні зазначено, що лише 21% компаній, які скористалися пільгою, мають відповідний основний КВЕД, тобто займаються діяльністю, яка пов’язана з розповсюдженням цієї продукції.

Натомість у БЕБ наголосили, що до неосновних КВЕД підприємств, які застосовували пільгу належать: інформація та телекомунікації - 20%, переробна промисловість - 17%, оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів - 15%.

Зокрема, найбільше підприємств, які користувалися такою пільгою під час продажу україномовного контенту - ритейлери побутової техніки, продуктові супермаркети та дистрибуційно-логістичні компанії.

"Так, нещодавно детективи БЕБ викрили мережу магазинів побутової техніки в ухиленні від сплати понад 57 млн грн податків за допомогою неправомірного застосування згаданої пільги. Аналогічну тенденцію з осені 2023 року аналітики спостерігають в роботі ще кількох мереж магазинів", - розповіли в пресслужбі.

  • До українського бюджету 2023 року надійшло 1,66 трлн грн податків, зборів та обов’язкових платежів. Близько 125 млрд грн із цієї суми - в грудні.
Україна
бюджет
податки
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