У БЕБ заявили, що бюджет не отримав 1,3 млрд грн ПДВ через пільгу на поширення україномовного контенту

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки України.

У БЕБ нагадали, що пільгу запровадили з метою стимулювати популяризацію україномовного контенту: 2022 року ухвалено Закон України "Про внесення зміни до Податкового кодексу України щодо звільнення від оподаткування податком на додану вартість операцій з постачання україномовних аудіокниг".

"Однак на практиці, через недосконалість згадуваних законодавчих норм, окремі підприємства розпочали використовувати пільгу задля ухилення від сплати податків", - кажуть у БЕБ.

У повідомленні зазначено, що лише 21% компаній, які скористалися пільгою, мають відповідний основний КВЕД, тобто займаються діяльністю, яка пов’язана з розповсюдженням цієї продукції.

Натомість у БЕБ наголосили, що до неосновних КВЕД підприємств, які застосовували пільгу належать: інформація та телекомунікації - 20%, переробна промисловість - 17%, оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів - 15%.

Зокрема, найбільше підприємств, які користувалися такою пільгою під час продажу україномовного контенту - ритейлери побутової техніки, продуктові супермаркети та дистрибуційно-логістичні компанії.

"Так, нещодавно детективи БЕБ викрили мережу магазинів побутової техніки в ухиленні від сплати понад 57 млн грн податків за допомогою неправомірного застосування згаданої пільги. Аналогічну тенденцію з осені 2023 року аналітики спостерігають в роботі ще кількох мереж магазинів", - розповіли в пресслужбі.