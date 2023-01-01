У Бєлгороді спрацювала ППО

Про це повідомив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков.

Про роботу ППО Гладков заявив о 23:49.

"Над Білгородом та Білгородським районом спрацювала наша система ППО. Збито 4 снаряди РСЗВ. За попередньою інформацією, постраждалих немає. У селі Нова Нелідівка вибито вікна у чотирьох приватних домоволодіннях. Обхід території продовжується", - пише Гладков.