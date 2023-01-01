У Бєлгороді спрацювала ППО
У ніч з 31 грудня на 1 січня у Бєлгороді спрацювала ППО
Про це повідомив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков.
Про роботу ППО Гладков заявив о 23:49.
"Над Білгородом та Білгородським районом спрацювала наша система ППО. Збито 4 снаряди РСЗВ. За попередньою інформацією, постраждалих немає. У селі Нова Нелідівка вибито вікна у чотирьох приватних домоволодіннях. Обхід території продовжується", - пише Гладков.
- Ввечері 31 грудня у Росії на Ростовській атомній електростанції сталась пожежа.
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