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У Брюсселі ухвалили Європейський акт свободи медіа: що він передбачає

17 вересня, 2022 субота
14:40
Світ ЄС

Європейська комісія ухвалила пропозиції до так званого Європейського акту свободи медіа для захисту незалежності ЗМІ та свободу громадської інформації в країнах Євросоюзу

Про це йдеться на порталі Європейської комісії.

"Європейська комісія ухвалила сьогодні Європейський акт свободи медіа, новий пакет правил для захисту плюралізму медіа та їх незалежності в ЄС. Запропоновані регуляторні правила включають, серед іншого, запобіжники проти політичного втручання у редакційні рішення та проти стеження", - зазначає пресслужба Єврокомісії.

Наголошується, що проєкт фокусує увагу на незалежності та на стабільному фінансуванні громадських медіа, а також на прозорості медіавласності та державної реклами. Він також встановлює заходи для захисту незалежності редакторів та для виключення конфлікту інтересів.

Нові запропоновані регуляторні правила ЄС охоплюватимуть також питання так званої "медіаконцентрації", коли значна кількість видань зосереджуються в одних руках. 

За Європейським актом, суворо забороняється використання будь-яких засобів стеження проти медіа, проти журналістів або проти членів їхніх родин.

Крім того, Єврокомісія також пропонує створити незалежну Європейську раду з медіапослуг, яка складатиметься з представників національних медіаорганізацій країн-членів, і буде при цьому незалежною від рішень національних урядів та самої Єврокомісії.

Ця Рада буде координувати національні регуляторні заходи стосовно неєвропейських медіа, діяльність яких може призводити до ризиків для громадської безпеки в країнах Євросоюзу.

Відомо, що Європейський акт свободи медіа набуде чинності лише після розгляду й ухвалення Європейського парламенту та національних урядів країн-членів.

  • 3 серпня українські телеком-оператори та провайдери отримали від європейських колег близько 1300 одиниць обладнання на $500 тис. у межах проєкту Keep Ukraine Connected, зокрема, й Інтернет Асоціації України.

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