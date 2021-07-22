У Будапешті встановлять хрест загиблим за Україну, на Закарпатті розмістять угорське військове кладовище, - Кулеба після зустрічі з Сійярто

Про це заявив Дмитро Кулеба на спільній пресконференції з Сійярто, передає Укрінформ.

"Ми домовилися, що в Будапешті буде встановлено пам’ятний хрест загиблим за Україну. Україна надасть дозвіл на виділення ділянки для розміщення угорського військового кладовища у Підполоззі Закарпатської області", - сказав Кулеба.

Він додав, що це дуже важливий гуманітарний жест.

"Переговори з цього питання тривали дуже довго, і я радий, що нам вдалося поставити в них крапку в інтересах вшанування пам’яті наших співвітчизників", - зазначив міністр.