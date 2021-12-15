У Чернівцях поліцейські затримали водія зі смертельною дозою алкоголю в крові

Про це повідомляє Патрульна поліція Чернівецької області у Facebook.



"Вчора, близько 23-ї години, на вулиці Руській патрульні зупинили транспортний засіб Range Rover. Під час спілкування інспектори помітили, що у чоловіка присутні ознаки сильного алкогольного сп'яніння і просто вражаючий результат тесту на стан сп'яніння - 5,0 проміле", - йдеться в повідомленні.



У поліції зазначили, що допустимий вміст алкоголю в крові людини, яка керує транспортним засобом - 0,2 проміле. Вже понад 3,0 проміле вважається критичним станом і алкогольним отруєнням, а от 5,0 - це відносно смертельна доза.



Поліцейські склали на водія протокол згідно зі ст. 130 (керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння) КУпАП та винесли постанову згідно зі ст. 126 (керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів) КУпАП.



Нагадаємо, 16 жовтня 2021 у Києві п'яний водій фури збив історика Олександра Зінченка, один пішохід не вижив.