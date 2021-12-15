У Чернівцях поліцейські затримали водія зі смертельною дозою алкоголю в крові
Патрульна поліція у Чернівцях зупинила п'яного водія. Драгер показав концентрацію алкоголю в крові на рівні 5,0 проміле - це вважається смертельною дозою.
Про це повідомляє Патрульна поліція Чернівецької області у Facebook.
"Вчора, близько 23-ї години, на вулиці Руській патрульні зупинили транспортний засіб Range Rover. Під час спілкування інспектори помітили, що у чоловіка присутні ознаки сильного алкогольного сп'яніння і просто вражаючий результат тесту на стан сп'яніння - 5,0 проміле", - йдеться в повідомленні.
У поліції зазначили, що допустимий вміст алкоголю в крові людини, яка керує транспортним засобом - 0,2 проміле. Вже понад 3,0 проміле вважається критичним станом і алкогольним отруєнням, а от 5,0 - це відносно смертельна доза.
Поліцейські склали на водія протокол згідно зі ст. 130 (керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння) КУпАП та винесли постанову згідно зі ст. 126 (керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів) КУпАП.
- Нагадаємо, 16 жовтня 2021 у Києві п'яний водій фури збив історика Олександра Зінченка, один пішохід не вижив.
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