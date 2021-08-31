У Чикаго відбувся перший урочистий Парад української громади

Про це повідомляє Генеральне консульство України, передає Укрінформ.



"До нього (параду) долучились понад 50 громадських організацій, творчих колективів, шкіл, представники українських громад зі штатів Іллінойс, Небраска, Теннессі, Індіана, Міннесота та Мічиган",- зазначається у повідомленні.



У дипустанові розповіли, що під час офіційної частини заходу до присутніх звернулись з промовами президент Українського Конгресового Комітету Америки (Відділ Іллінойс) І. Дячун, Генеральний консул Німеччини в Чикаго В.Мьосінгер, Генеральний консул України в Чикаго С.Коледов, віце-президент Українського Конгресового Комітету Америки (Відділ Іллінойс) М.Фаріон, виконавча директорка Chicago Sister Cities International (CSCI) А.Тонгейт, яка проголосила привітання до української громади від імені мера міста Чикаго Л.Лайтфут.



Також українську громаду підтримали сенатор М.Квіглі, конгресмен Д.Девіс, скарбник округу Кук Марія Паппас.



"У мистецькій частині заходу відбулися виступи відомих українських співаків Сергія Фоменка (Фома) та Ольги Цвинтарної", – повідомили у Генконсульстві.

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