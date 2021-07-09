У Чорногорії три українки влаштували відверту фотосесію посеред дороги, їх оштрафували
У Чорногорії трьох українок оштрафували через відверту фотосесію на дорозі
Про це повідомляє видання Vijesti.
Троє дівчат у віці від 19 до 21 року були затримані поліцією 8 липня у місті Котор після того, як вони робили відверті фотографії та знімали відео у громадському місці.
Суддя прийняв рішення оштрафувати порушниць, оскільки "вони поводили себе безсоромно у громадському місці".Кожна з дівчат отримала штраф в розмірі 450 євро за порушення закону про громадський порядок.
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