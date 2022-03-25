У чотирьох районах Києва 25 березня працюють 6 міні-ярмарків
Сьогодні, 25 березня, із 10:30 до 13:00 у чотирьох районах Києва працюють 6 міні-ярмарків. Киян попереджають, що графік роботи може оперативно змінюватися
Про це повідомляють у КМДА.
У Києві сьогодні працюватимуть 6 міні-ярмарків у чотирьох районах міста:
- Голосіївський район: Голосіївський проспект, 116; вул. Лятошинського, 14
- Дарницький район: вул. Анни Ахматової, 31
- Святошинський район: вул. Гната Юри, 5; вул. Кулібіна, 4
- Шевченківський район: вул. Ружинська, 18
Час роботи міні-ярмарків із 10:30 до 13:00, однак графік може оперативно змінюватися залежно від обставин.
- Раніше у КМДА закликали жителів столиці тримати вікна зачиненими та за можливості не перебувати на вулиці, адже через пожежу в Київській області спостерігається задимлення у Святошинському та Голосіївському районах столиці.
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