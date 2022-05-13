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У Дніпрі під час демонтажу люстр в історичному музеї знайшли "капсулу часу"

13 травня, 2022 п'ятниця
14:58
Культура У музеї Яворницького знайшли "капсулу часу"

Записка із повідомленням для нащадків датується 1977 роком

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на заступницю директорки музею з наукової роботи Валерія Лавренко.

Зазначається, що люстри вирішили демонтувати, оскільки у випадку потрапляння снаряду чи вибуху неподалік, при падінні вони можуть пошкодити антикварні кахлі на підлозі, які несуть історико-культурну цінність.

Як стало відомо, у національному історичному музеї імені Яворницького у Дніпрі знайшли капсулу часу. Під час демонтажу люстри робітники виявили записку, датовану 1977 роком, яку залишили для нащадків електрики та монтажники, що встановлювали люстри.

"У 60-70-ті роки в Радянському Союзі було модним писати отакі "капсули часу" та "відправляти" їх у майбутнє. На такі речі ми періодично натикаємося. Наприклад, є дуже багато записів про 1966-1967 роки на технічних поверхах діорами "Битви за Дніпро", – прокоментувала Лавренко.

На її думку, таке повідомлення з минулого несе історичну цінність.

"Це абсолютно реальні працівники, які у такий спосіб увійшли в історію. А нам історія не часто лишає імена простих пересічних людей, які роблять свою звичайну роботу", - вважає вона.

Повідомляється, що артефакт представлять на заході "Ніч музеїв", який відбудеться 21 травня.

За словами Лавренко, на виставці відбудеться презентація експонатів, якими поповнилися культурні фонди України під час війни із Росією. 

"Коли ми відкриємо музей, також зробимо виставку про його життя у воєнний час. Згодом записці, можливо, знайдеться місце у залі історії повоєнного часу після Другої світової війни”, – повідомляє пані Валерія.

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