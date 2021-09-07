У Дніпрі вшанували пам'ять учасників антикомуністичного руху, яких розстріляли у 1921 році

Про це повідомляє Радіо Свобода.

На захід зібралося кілька десятків людей.

Як розповів представник Українського інституту національної пам’яті Ігор Кочергін, наприкінці серпня-початку вересня 1921 року, у тодішньому Катеринославі розстріляли 52 українських повстанців, зокрема лідерів повстанського руху, які виступали проти більшовицької влади.

За словами історика, їхні формування діяли на Криворіжжі, Верхньодніпровщині, Новомосковщині, Солонянщині.

"Їх розстрілювали тихо, без ніякої реєстрації. Важко дізнатися точно, де вони поховані. Є дані, що ЧК була на нинішній вулиці Вернадського, колишній – Дзержинського. Саме там утримували ув’язнених. А потім розстрілювали або ховали в Жандармській балці, точну локацію дуже важко знайти, треба проводити додаткові дослідження. Більшовики, як бандитська структура, не залишали ніяких документів, оскільки розуміли, що чинять злочини", – зауважив Кочергін.

Серед розстріляних було дев’ятеро жінок, також були люди різних національностей, розповів краєзнавець Микола Чабан.

"Серед розстріляних сто років тому були колишні просвітяни, зокрема дівчата. Віра Бабенко і її сестра. Вірі було 19 років. Сестри були зв’язковими катеринославського повстанського центру з повстанкомом українського уряду за кордоном, який очолював Симон Петлюра. За Україну загинули не лише українці, а люди різних національностей. Чільною постаттю був Гелєв – лікар, серб за національністю, який організовував повстанський рух. І я згадав би ще Пилипа Щукіна – просвітянина, який загинув у 30 років. Він був росіянином, але цілковито присвятив себе Україні", – розповів Чабан.

52 розстріляних повстанців згадали поіменно. Також зачитали імена українських бійців, загиблих у серпні 2021 року на Донбасі.

Священник ПЦУ відслужив панахиду.



