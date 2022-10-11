Про це він розповів в етері Еспресо.



"Щодо Джанкоя, то російські вояки намагалися начебто проводити там якісь стрільби з танку, перезаряджали його чи ремонтували. Одним словом, знову привезли для Криму дуже неприємну річ, а танк взяв та й вистрілив. Наскільки мені відомо, на жаль, постраждала дитина", - прокоментував речник Одеської ОВА.



Сергій Братчук висловив сподівання, що з дитиною буде все у порядку, бо це майбутня громадянка нашої держави. Також додав, що все буде добре, Україна повернеться та деокупує Крим.

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