У Джанкої 10 жовтня вистрілив російський танк, постраждала дитина, - речник Одеської ОВА Братчук
Сергій Братчук, речник начальника Одеської обласної військової адміністрації, повідомив, що цей інцидент стався внаслідок намагань окупантів проводити стрільби
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Щодо Джанкоя, то російські вояки намагалися начебто проводити там якісь стрільби з танку, перезаряджали його чи ремонтували. Одним словом, знову привезли для Криму дуже неприємну річ, а танк взяв та й вистрілив. Наскільки мені відомо, на жаль, постраждала дитина", - прокоментував речник Одеської ОВА.
Сергій Братчук висловив сподівання, що з дитиною буде все у порядку, бо це майбутня громадянка нашої держави. Також додав, що все буде добре, Україна повернеться та деокупує Крим.
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