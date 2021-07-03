У ЄС відсьогодні заборонено продаж одноразових виробів з пластику

Про це повідомляє DW.

Заборона стосується одноразових ложок, виделок, ножів, тарілок, соломинок для пиття, ватних паличок, паличок для розмішування та тримання надувних кульок. Також не можна більше продавати одноразові контейнери для їжі та для напоїв, виготовлені з пінопласту. Підприємці тепер мають переходити на альтернативні товари з перероблених матеріалів на кшталт скла та металу.

Також забороненими для продажу будуть тарілки та інший посуд з пластмаси на біологічній основі чи біорозкладного пластику. Аналогічними є правила і для одноразового посуду з паперу, який містить пластиковий шар чи вкритий пластиковою плівкою.

Одноразові продукти, що поки залишаються на складах, дозволено дорозпродавати. Директиву ЄС про заборону пластикового посуду було ухвалено ще у 2019 році. Щодо її імплементації окремі країни-члени ЄС визначатимуться самостійно.