У Європі під час концертів на підтримку України зібрали понад €83 млн, - Джамала

Про це повідомила Джамала.



"Нам вже вдалось зібрали понад €83 млн на допомогу Україні. Зараз кожен використовує свій ресурс, щоб допомогти. Я вважаю своїм обов'язком розповідати про злочини Росії мільйонам людей по всьому світу та закликаю допомогати нам. Тільки завдяки європейським друзям нам вже вдалося зібрати мільйони", - наголосила вона.



Глядачі фіналу Нацвідбору на Євробачення у Берліні надіслали €3,3 млн, а загалом у межах кампанії ARD зі збору коштів для українців зібрали близько €67 млн. Гроші передали організаціям Aktion Deutschland Hilft та Bündnis Entwicklung Hilft, які допомагають громадянам України.



Ще €52 тис. зібрали на шоу The Voice у Литві. Пожертви віддали організації Blue/Yellow, яка підтримує українських військових.



На концерті We are one у Бухаресті, у якому взяли участь Том Одел, Армін ван Бюрен й інші виконавці, зібрали €950 тис. і передали їх Товариству Червоного Хреста в Румунії.



Також £13,4 млн пожертвували на Concert For Ukraine у Бірмінґемі, до якого долучилися Ед Ширан і Ґреґорі Портер.



Нагадаємо, у Великій Британії на благодійному концерті світові попмузиканти зібрали $16 млн допомоги для України.

