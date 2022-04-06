У Європі під час концертів на підтримку України зібрали понад €83 млн, - Джамала
Під час благодійних концертів у країнах Європи співаки зібрали понад €83 млн для підтримки українців на тлі повномасштабного вторгнення РФ
Про це повідомила Джамала.
"Нам вже вдалось зібрали понад €83 млн на допомогу Україні. Зараз кожен використовує свій ресурс, щоб допомогти. Я вважаю своїм обов'язком розповідати про злочини Росії мільйонам людей по всьому світу та закликаю допомогати нам. Тільки завдяки європейським друзям нам вже вдалося зібрати мільйони", - наголосила вона.
Глядачі фіналу Нацвідбору на Євробачення у Берліні надіслали €3,3 млн, а загалом у межах кампанії ARD зі збору коштів для українців зібрали близько €67 млн. Гроші передали організаціям Aktion Deutschland Hilft та Bündnis Entwicklung Hilft, які допомагають громадянам України.
Ще €52 тис. зібрали на шоу The Voice у Литві. Пожертви віддали організації Blue/Yellow, яка підтримує українських військових.
На концерті We are one у Бухаресті, у якому взяли участь Том Одел, Армін ван Бюрен й інші виконавці, зібрали €950 тис. і передали їх Товариству Червоного Хреста в Румунії.
Також £13,4 млн пожертвували на Concert For Ukraine у Бірмінґемі, до якого долучилися Ед Ширан і Ґреґорі Портер.
- Нагадаємо, у Великій Британії на благодійному концерті світові попмузиканти зібрали $16 млн допомоги для України.
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