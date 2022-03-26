У Генштабі показали ще один знищений російський літак, який "прикрасив" українські поля
Повітряні сили й Сухопутні війська ЗСУ знищили російський літак
Про це заявили в Генштабі ЗСУ.
"Ще один нещодавно знищений російський літак "прикрашає" українські поля. Сили протиповітряної оборони Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces та Сухопутні війська ЗС України продовжують збивати ворожу техніку. Хоча, за заявами різного роду російських пропагандистів, українську ППО вже давно знищено. І, судячи зі "статистики" окупантів, вже декілька разів", - ідеться в повідомленні.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 29.94
-
EUR
Купівля 32.19Продаж 33.26
- Актуальне
- Важливе