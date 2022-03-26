У Генштабі показали ще один знищений російський літак, який "прикрасив" українські поля

Про це заявили в Генштабі ЗСУ.



"Ще один нещодавно знищений російський літак "прикрашає" українські поля. Сили протиповітряної оборони Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces та Сухопутні війська ЗС України продовжують збивати ворожу техніку. Хоча, за заявами різного роду російських пропагандистів, українську ППО вже давно знищено. І, судячи зі "статистики" окупантів, вже декілька разів", - ідеться в повідомленні.



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