Про це заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громова повідомив на брифінгу.

За його словами, противник збільшує кількість груп тактичних ракетних військ у прикордонних з Україною районах та перекинув у Брянську область дивізіон берегового ракетного комплексу "Бал".

"У зв'язку з цим зростає загроза завдання ударів противником ракетами типу Х-35, дальність стрільби якої дозволяє вражати об'єкти на території Житомирської, Київської, Полтавської, Черкаської, Чернігівської, Сумської та Харківської областей", - сказав Громов.