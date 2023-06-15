У Генштабі розповіли, яким областям загрожує перебазований на Брянщину ракетний комплекс "Бал"
Перекинутий в Брянську область ракетний комплекс "Бал" здатен вражати об'єкти на території Житомирщини, Київщини, Полтавщини, Черкащини, Чернігівщини, Сумщини та Харківщини
Про це заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громова повідомив на брифінгу.
За його словами, противник збільшує кількість груп тактичних ракетних військ у прикордонних з Україною районах та перекинув у Брянську область дивізіон берегового ракетного комплексу "Бал".
"У зв'язку з цим зростає загроза завдання ударів противником ракетами типу Х-35, дальність стрільби якої дозволяє вражати об'єкти на території Житомирської, Київської, Полтавської, Черкаської, Чернігівської, Сумської та Харківської областей", - сказав Громов.
- 12 червня Центр нацспротиву повідомив, що російські війська перемістили у Брянську область берегові ракетні комплекси "Бал", аби обстрілювати мирні українські міста.
- 13 червня у Повітряних силах заявили, що ППО буде непросто реагувати на обстріли з БРК "Бал", які російські окупанти завезли до Брянської області.
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