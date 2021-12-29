У Гонконзі поліція провела рейд щодо продемократичного видання Stand News, заарештовано шістьох людей

Про це повідомляє Reuters.



Поліція Гонконгу провела рейд в офісі продемократичного ЗМІ Stand News та заарештувала шістьох людей з підозрою у "підбурювальних публікаціях".



Як повідомляють правоохоронці, у них був ордер на "вилучення відповідних журналістських матеріалів". Всього було задіяно понад 200 поліцейських у формі та цивільному.



За словами поліції, було заарештовано трьох чоловіків і трьох жінок за "змову з метою оприлюднення підбурювальних публікацій". ЗМІ повідомляють, що серед шести заарештованих були колишні члени ради Stand News, а також колишній головний редактор Чунг Пуйкуен і виконувач обов’язків головного редактора Патрік Лам.



Створене у 2014 році як неприбуткова організація, Stand News є найвідомішим продемократичним виданням у Гонконзі з того часу, як влада закрила таблоїд Apple Daily ув’язненого магната Джиммі Лая.



Як зазначає видання, цей рейд викликає ще більше занепокоєння щодо свободи преси в колишній британській колонії.



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