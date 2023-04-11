Про це повідомляє Интерфакс.

До міністерства прийшли близько 80 звільнених робітників нафтосервісної компанії "БерАлі Мангістау Company" з Жанаозена і вимагали працевлаштувати їх в іншу компанію. Вони сказали, що залишилися без роботи через те, що їхня фірма програла тендер, і пообіцяли залишатися біля будівлі міністерства, поки їхню проблему не буде вирішено. Ніч та весь день вони провели на вулиці.

У "КазМунайГазі" заявляли, що "БерАлі Мангістау Company" програла тендер, протестувальникам пропонували працевлаштування в іншу компанію із збереженням заробітних плат. Проте ексспівробітник "БерАлі Мангістау Company" відмовилися від цих умов, наполягаючи на скасуванні результатів тендеру.

У компанії вважають, що вимоги прибулих до столиці "не підлягають виконанню через порушення прийнятих правових процедур".

Увечері у вівторок поліція затримала понад сотню протестувальників. За даними департаменту поліції, затриманим загрожує арешт до 15 діб або штраф за несанкціонований мітинг.

Відразу після затримання на центральній площі в місті Жанаозен, звідки родом нафтовики, зібралося вже майже 2 тис. осіб.

"Активіст із Жанаозена Муратбай Жумагалієв повідомив, що до цього моменту на центральній площі міста зібралося до 2 тисяч осіб. Вони вимагають звільнення затриманих в Астані робітників", - йдеться у повідомленні.