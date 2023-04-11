У Казахстані тисячі людей вийшли на протест проти затримання робітників, які вимагали працевлаштування
В Астані затримали робітників, які зібралися увечері 10 квітня біля будівлі Міністерства енергетики Казахстану протестувати проти звільнення – на їх підтримку почались протести
Про це повідомляє Интерфакс.
До міністерства прийшли близько 80 звільнених робітників нафтосервісної компанії "БерАлі Мангістау Company" з Жанаозена і вимагали працевлаштувати їх в іншу компанію. Вони сказали, що залишилися без роботи через те, що їхня фірма програла тендер, і пообіцяли залишатися біля будівлі міністерства, поки їхню проблему не буде вирішено. Ніч та весь день вони провели на вулиці.
У "КазМунайГазі" заявляли, що "БерАлі Мангістау Company" програла тендер, протестувальникам пропонували працевлаштування в іншу компанію із збереженням заробітних плат. Проте ексспівробітник "БерАлі Мангістау Company" відмовилися від цих умов, наполягаючи на скасуванні результатів тендеру.
У компанії вважають, що вимоги прибулих до столиці "не підлягають виконанню через порушення прийнятих правових процедур".
Увечері у вівторок поліція затримала понад сотню протестувальників. За даними департаменту поліції, затриманим загрожує арешт до 15 діб або штраф за несанкціонований мітинг.
Відразу після затримання на центральній площі в місті Жанаозен, звідки родом нафтовики, зібралося вже майже 2 тис. осіб.
"Активіст із Жанаозена Муратбай Жумагалієв повідомив, що до цього моменту на центральній площі міста зібралося до 2 тисяч осіб. Вони вимагають звільнення затриманих в Астані робітників", - йдеться у повідомленні.
- Відзначимо, що також сьогодні, 11 квітня, у Москві відбувається зустріч Сергія Лаврова зі своїм казахським колегою Муратом Нуртлеу. На ній, зокрема, йшлося про відмову Казахстану допомагати РФ обходити санкції Заходу.
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