У Казахстані запровадили обов'язкову здачу відбитків пальців для іноземців
З 1 січня 2024 року у Казахстані запровадили добровільну дактилоскопічну реєстрацію для громадян країни та обов'язкову - для іноземців й осіб без громадянства, які досягли 16-річного віку
Про це повідомляє Zakon.kz.
Зазначається, що обов'язкова дактилоскопічна реєстрація для громадянина Казахстану зберігається лише у випадках отримання посвідчення особи моряка.
Для іноземців та осіб без громадянства запроваджується вимога особистого звернення до реєструючих органів на території Казахстану для отримання ідентифікаційного номера.
Раніше вони могли це зробити за місцем фактичного перебування на підставі виданої іншим особам довіреності.
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