У Казахстані запровадили обов'язкову здачу відбитків пальців для іноземців

Про це повідомляє Zakon.kz.

Зазначається, що обов'язкова дактилоскопічна реєстрація для громадянина Казахстану зберігається лише у випадках отримання посвідчення особи моряка.

Для іноземців та осіб без громадянства запроваджується вимога особистого звернення до реєструючих органів на території Казахстану для отримання ідентифікаційного номера.

Раніше вони могли це зробити за місцем фактичного перебування на підставі виданої іншим особам довіреності.