У Харкові росіяни обстріляли людей, які отримували гуманітарну допомогу: загинуло 6 цивільних, ще 15 поранені
Російські окупанти у Харкові зі зброї дальної дії обстріляли пункт видачі гуманітарної допомоги на "Новій пошті", за попередніми даними загинули шестеро людей
Про це повідомив голова Харківської ОВА в Telegramm.
"У Харкові в районі вулиці Академіка Павлова росіяни зі зброї дальньої дії обстріляли пункт "Нової пошти", біля якого харків’яни отримували гуманітарну допомогу", – йдеться у повідомленні.
За попередніми даними, загинули 6 мирних жителів, ще 15 поранених ушпиталили до лікувальних установ.
"Кількість жертв встановлюється. Це черговий військовий злочин російських окупантів", – написав Синєгубов.
Нагадаємо, 23 березня росіяни нанесли 44 удари по Харківській області. Обстрілювали із реактивних систем залпового вогню "Град" та"Ураган". По центру Харкова окупанти із кораблів Чорноморського флоту РФ випустили ракети "Калібр".
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 29.91
-
EUR
Купівля 32.2Продаж 33
- Актуальне
- Важливе