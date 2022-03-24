У Харкові росіяни обстріляли людей, які отримували гуманітарну допомогу: загинуло 6 цивільних, ще 15 поранені

Про це повідомив голова Харківської ОВА в Telegramm.



"У Харкові в районі вулиці Академіка Павлова росіяни зі зброї дальньої дії обстріляли пункт "Нової пошти", біля якого харків’яни отримували гуманітарну допомогу", – йдеться у повідомленні.



За попередніми даними, загинули 6 мирних жителів, ще 15 поранених ушпиталили до лікувальних установ.



"Кількість жертв встановлюється. Це черговий військовий злочин російських окупантів", – написав Синєгубов.



Нагадаємо, 23 березня росіяни нанесли 44 удари по Харківській області. Обстрілювали із реактивних систем залпового вогню "Град" та"Ураган". По центру Харкова окупанти із кораблів Чорноморського флоту РФ випустили ракети "Калібр".



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