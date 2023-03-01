У Харкові відкрили почесне консульство Румунії
1 березня у місті Харків відкрили почесне консульство Румунії. Представником призначено Миколу Удянського
Про це інформує Харківська ОВА.
"До початку лютневого вторгнення Харківщина мала продуктивні торгово-економічні відносини з Румунією. На жаль, війна внесла свої корективи. Але відкриття почесного консульства – надважлива подія для міста та регіону. Плідна співпраця дасть змогу розвивати Харківщину і наближати нашу перемогу над окупантами", – сказав заступник начальника ХОВА Євген Іванов.
Почесним консулом Румунії в Харкові став Микола Удянський. Амбасадор одразу анонсував передачу на потреби області авто екстреної допомоги та генераторів.
"Я пишаюся тим, що обійматиму цю посаду. Наша мета – не лише виконувати посадові обов’язки, але й всебічно допомагати Харківщині. Незабаром область отримає близько 100 генераторів та 20 карет швидкої допомоги", – наголосив Удянський.
Це вже 19-те почесне консульство у місті Харків.
Довідково. До початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, у 2021 році, підприємці Харківщини експортували до Румунії продукції майже на 35,5 мільйона доларів. А імпортне постачання того ж року склали 14,5 мільйона доларів.
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