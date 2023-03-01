Про це інформує Харківська ОВА.

"До початку лютневого вторгнення Харківщина мала продуктивні торгово-економічні відносини з Румунією. На жаль, війна внесла свої корективи. Але відкриття почесного консульства – надважлива подія для міста та регіону. Плідна співпраця дасть змогу розвивати Харківщину і наближати нашу перемогу над окупантами", – сказав заступник начальника ХОВА Євген Іванов.

Почесним консулом Румунії в Харкові став Микола Удянський. Амбасадор одразу анонсував передачу на потреби області авто екстреної допомоги та генераторів.

"Я пишаюся тим, що обійматиму цю посаду. Наша мета – не лише виконувати посадові обов’язки, але й всебічно допомагати Харківщині. Незабаром область отримає близько 100 генераторів та 20 карет швидкої допомоги", – наголосив Удянський.

Це вже 19-те почесне консульство у місті Харків.

Довідково. До початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, у 2021 році, підприємці Харківщини експортували до Румунії продукції майже на 35,5 мільйона доларів. А імпортне постачання того ж року склали 14,5 мільйона доларів.