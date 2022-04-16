У Херсоні місцеві мешканці масово вивішують українську символіку на будівлях міста, - тероборона

Про це повідомляє Територіальна оборона ЗС України.

"В Херсоні місцеві жителі масово вивішують українську символіку на будівлях міста. В Енергодарі місцеві вчителі відмовляються працювати на умовах окупаційної адміністрації та намагаються дистанційно проводити уроки за українською програмою. В Скадовську окупанти змінили прапори України на адмінбудівлях на триколори. У відповідь на це працівники міської ради відмовилися виходити на роботу і заявили, що не будуть співпрацювати з ворогом", - пишуть в теробороні.

Також військві додають, що у багатьох містах Донецької області українські вчителі не ідуть на співпрацю з ворогом, а на вимогу відновити навчальний процес на умовах окупаційних сил заявлять, що "в цьому шапіто участі брати не будуть!"

"Ці приклади є одними з багатьох випадків спротиву, які українці героїчно чинять кожного дня", - додають в теробороні.

Боєць Тероборони Херсона Едуард розповів, що окупанти намагалися збирати керівників ОТГ Херсонщини та пропонували співпрацю

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb