У Херсоні місцеві мешканці масово вивішують українську символіку на будівлях міста, - тероборона
Українці продовжують чинити спротив окупанту на тимчасово окупованих територіях, зокрема, в Херсоні на будівлях з’являється все більше українських прапорів
Про це повідомляє Територіальна оборона ЗС України.
"В Херсоні місцеві жителі масово вивішують українську символіку на будівлях міста. В Енергодарі місцеві вчителі відмовляються працювати на умовах окупаційної адміністрації та намагаються дистанційно проводити уроки за українською програмою. В Скадовську окупанти змінили прапори України на адмінбудівлях на триколори. У відповідь на це працівники міської ради відмовилися виходити на роботу і заявили, що не будуть співпрацювати з ворогом", - пишуть в теробороні.
Також військві додають, що у багатьох містах Донецької області українські вчителі не ідуть на співпрацю з ворогом, а на вимогу відновити навчальний процес на умовах окупаційних сил заявлять, що "в цьому шапіто участі брати не будуть!"
"Ці приклади є одними з багатьох випадків спротиву, які українці героїчно чинять кожного дня", - додають в теробороні.
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