У Києві 28 вересня через матч "Шахтар"-"Інтер" можуть закрити вхід на три станції метро
У вівторок, 28 вересня, через проведення на НСК "Олімпійський" футбольного матчу між командами "Шахтар" (Донецьк) та "Інтер" (Італія) в Києві можуть закрити входи до станцій метро "Палац спорту", "Олімпійська" та "Площа Льва Толстого"
Про це повідомляє у Facebook пресслужба КП "Київський метрополітен".
Початок гри заплановано на 19:45. Перед початком матчу можливе обмеження (закриття) станції "Олімпійська" на вхід.
Після завершення гри можливе обмеження (закриття) на вхід станцій "Палац спорту", "Олімпійська" та "Площа Льва Толстого".
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