У Києві 28 вересня через матч "Шахтар"-"Інтер" можуть закрити вхід на три станції метро

Про це повідомляє у Facebook пресслужба КП "Київський метрополітен".



Початок гри заплановано на 19:45. Перед початком матчу можливе обмеження (закриття) станції "Олімпійська" на вхід.



Після завершення гри можливе обмеження (закриття) на вхід станцій "Палац спорту", "Олімпійська" та "Площа Льва Толстого".







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