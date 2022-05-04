У Києві 5 травня тимчасово приспусять Головний прапор України для заміни полотнища на нове, - КМДА

Про це повідомляє КМДА.



За попередніми даними, стяг збираютсья приспустити 5 травня зранку, аби замінити старе полотно прапора на нове.

"Місто дбає про те, аби утримувати Головний державний прапор та флагшток у належному стані. Після заміни полотна прапор знову майорітиме над столицею", - пише КМДА.

Крім того, адміністрація нагадує, що споруда флагштока наразі є найбільшою в Україні.

Висота флагштока сягає майже 90 м, а вага – 32 тонни.

Розмір самого полотнища прапора - 16 на 24 метри.