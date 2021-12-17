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У Києві через ремонтні роботи скасували низку рейсів міської електрички: перелік
У Києві скасували курсування кількох рейсів міської електрички через ремонтні роботи на коліях станції Почайна 16, 17 грудня
Про це повідомляє Київпастранс у Telegram.
Відтак, скасовуються такі рейси міської електрички:
- №7502 Почайна - Дарниця,
- №7507 Троєщина - Почайна,
- №7321/7322 Дарниця - Дарниця,
- №7323 Дарниця - Борщагівка,
- №7329 Дарниця - Борщагівка,
- №7324 Київ- Волинський - Дарниця.
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