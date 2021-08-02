У Києві повідомили про замінування одного із судів

Про це повідомили Вартові.Еспресо.



Адреса суду: вулиця Шолуденка,1.



На місце події виїхали поліцейські, медики, вибухотехніки та кінологи.



Зараз з суду евакуюють людей. Правоохоронці перевіряють будівлю на наявність вибухонебезпечних предметів.



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