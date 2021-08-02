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У Києві повідомили про замінування одного із судів

2 серпня, 2021 понедiлок
10:57
Кримінал повідомлення про замінування

До поліції надійшло анонімне повідомлення про замінування Київського апеляційного господарського суду

Про це повідомили Вартові.Еспресо.

Адреса суду: вулиця Шолуденка,1.

На місце події виїхали поліцейські, медики, вибухотехніки та кінологи.

Зараз з суду евакуюють людей. Правоохоронці перевіряють будівлю на наявність вибухонебезпечних предметів.
 

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суд
повідомлення про замінування
Київ
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