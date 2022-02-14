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У Києві повідомили про замінування відділень "Укргазбанку"

14 лютого, 2022 понедiлок
13:20
Суспільство

У понеділок, 14 лютого, невідомі заявили про замінування кількох віддалень "Укргазбанку" у Києві

Про це повідомляють "Вартові Еспресо".

До поліції Києва надійшло анонімне повідомлення про замінування декількох відділень "Укргазбанку". На місце виїхали правоохоронці, медики та рятувальники.

Поліція евакуює персонал та відвідувачів банку, на місці працює вибухотехнічна лабораторія.

  • Нагадаємо, 21 січня у Києві повідомили про замінування всіх шкіл.

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замінування
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Київ
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