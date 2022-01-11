У Києві працюють 33 пункти прийому новорічних ялинок: адреси

Про це повідомляє "Київзеленбуд".



Пункти прийматимуть хвойні дерева до 31 січня (з 07:00 до 21:00) у всіх районах Києва.



Здати ялинку на утилізацію можна за такими адресами:

Голосіївський район - проспект Голосіївський, 87-Г; парк "Покол", Столичне шосе (біля виробничої дільниці КП УЗН);

Дарницький район - вул. Тростянецька, 58-А (виробнича база КП УЗН); фітнес-парк "Озеро Лебедине" (біля вбиральні);

Деснянський район - вул. Електротехнічна, 26 (виробнича база КП УЗН); парк "Молодіжний"; парк із водними об’єктами уздовж просп. Шухевича між просп. Маяковського та вул. Бальзака;

Дніпровський район - просп. Визволителів, 6 (виробнича база КП УЗН); парк біля озера Тельбін (біля громадської вбиральні); парк біля кінотеатру "Аврора" (біля громадської вбиральні); парк на Русанівській набережній (біля ресторану "Смородина", біля контейнерів);

Оболонський район - просп. Степана Бандери, 26-А (виробнича база КП УЗН); парк "Наталка" (недобудована частина, навпроти буд. № 2-Д на вул. Героїв Сталінграда); парк на вул. Бережанській, 10-20 (на території прилеглій до вул. Петра Панча);

Печерський район - вул. Залізничне шосе, 61 (виробнича база КП УЗН);

Подільський район - вул. Дмитрівська, 16-А (виробнича база КП УЗН); вул. Дмитрівська, 16-А; просп. Правди, 72-76;

Соломʼянський район - вул. Новопольова, 95 (виробнича база КП УЗН); сквер на вул. Мартиросяна; парк біля кінотеатру "Тампере"; парк "Юність»"; парк "Орлятко";

Святошинський район - вул. Бетховена, 8 (виробнича база КП УЗН); парк "Совки", вул. Жмеринська, 30-Г;

Шевченківський район - пров. Герцена, 6 (виробнича база КП УЗН); парк "Сирецький" (біля будиночка садівника); парк "Нивки" (східна частина, просп. Перемоги, 82-А);

Пункти Дарницького ЛПГ - Бориспільське шосе, 23 км; просп. Броварський, 2-А; вул. Радистів, 1-В; Микільське лісництво, квартал № 35; Броварське лісництво, квартал № 72.

Нагадаємо, у Львові розповіли, як правильно утилізувати ялинку.

Ялинки необхідно приносити на утилізцію без прикрас.