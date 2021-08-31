У Києві проходять обшуки підприємства з контролю експлуатації столичного житла

Про це у Facebook повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.



Згідно з повідомленням, київські правоохоронці проводять обшуки на комунальному підприємстві "Київжитлоспецексплуатація" у межах кримінального провадження за фактами розкрадання коштів бюджету Києва, передбачених на капітальний ремонт житлових будинків.



Правоохоронці встановили, що упродовж листопада-грудня 2020 року службовці підприємства за результатами тендерних закупівель уклали ряд договорів з підрядними організаціями на капітальний ремонт під'їздів у житлових будинках столиці.



Надалі службовці комунального підприємства та підрядних організацій з метою заволодіння бюджетними коштами, достовірно знаючи, що роботи не були виконані у повному обсязі, підписали "фіктивні" акти виконаних робіт.



У пресслужбі зазначили, що правоохоронці перевіряють факти повноти проведення робіт та правильності витрачання бюджетних коштів підрядниками, які перемогли в тендерній закупівлі, оголошеній підприємством. Так, в житлових будинках, де проводився капітальний ремонт місць загального користування, на підставі ухвал слідчого судді проведено огляди із залученням експертів, за результатами яких виявлено завищення обсягів та вартості робіт.

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