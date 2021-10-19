У Києві розпочнуть включати опалення у будинках з 23 жовтня, - КМДА
Із 23 жовтня у Києві планують розпочати підключення будинків до опалення
Про це передає пресслужба КМДА.
Із 23 жовтня у столиці планують розпочати підключення будинків до тепла. На вихідні синоптики прогнозують зниження температури, що дає підстави для підключення всіх будинків до систем опалення. У кожного будинку є можливість підключитись до тепла вже зараз. Якщо більшість мешканців підтримає підключення до тепла, і відповідний протокол надішлють до теплопостачальної компанії, - йдеться в повідомленні.
Як нагадали у КМДА, із 1 жовтня розпочали підключення до тепла будівель соціальної сфери: шкіл, дитсадків, лікарень.
Зазначається, що загальна протяжність теплових мереж у Києві складає понад 2,7 тис. км, а кількість житлових будинків понад 11 тис. Тому для повного підключення системи необхідно 7 днів.
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