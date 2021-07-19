У Києві сталася пожежа на складі площею 1,2 тис. кв.м

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.



"19 липня о 07:38 у Голосіївському районі Пирогівський шлях, 154 на території транспортної компанії в окремо розташованій одноповерховій складській будівлі виникла пожежа", - йдеться у повідомленні.



О 8:45 пожежу локалізовано на площі 1 тис. 200 м кв. Частково зруйновано покрівлю та фасадну стіну складу, є загроза подальшого руйнування покрівлі.



Жертв та постраждалих немає.

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