У Києві сталася пожежа на складі площею 1,2 тис. кв.м
19 липня у Голосіївському районі Києва на території транспортної компанії виникла пожежа в будівлі складу
Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
"19 липня о 07:38 у Голосіївському районі Пирогівський шлях, 154 на території транспортної компанії в окремо розташованій одноповерховій складській будівлі виникла пожежа", - йдеться у повідомленні.
О 8:45 пожежу локалізовано на площі 1 тис. 200 м кв. Частково зруйновано покрівлю та фасадну стіну складу, є загроза подальшого руйнування покрівлі.
Жертв та постраждалих немає.
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