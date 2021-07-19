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У Києві сталася пожежа на складі площею 1,2 тис. кв.м

19 липня, 2021 понедiлок
09:58
Суспільство У Києві сталася пожежа на складі площею 1,2 тис. кв.м

19 липня у Голосіївському районі Києва на території транспортної компанії виникла пожежа в будівлі складу

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

"19 липня о 07:38 у Голосіївському районі Пирогівський шлях, 154 на території транспортної компанії в окремо розташованій одноповерховій складській будівлі виникла пожежа", - йдеться у повідомленні.

О 8:45 пожежу локалізовано на площі 1 тис. 200 м кв. Частково зруйновано покрівлю та фасадну стіну складу, є загроза подальшого руйнування покрівлі.

Жертв та постраждалих немає. 

 

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пожежа
Київ
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