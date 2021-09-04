У Києві сталася пожежа у бізнес-центрі, у ліфті було заблоковано дитину

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

4 вересня до ДСНС надійшла інформація, що о 18:18 у Дарницькому районі по вул. Лариси Руденко, 6 А у приміщенні на восьмому поверсі бізнес-центру "Колізей" виникла пожежа.

Рятувальники провели розвідку на поверхах, під час якої між 7 та 8 поверхами з заблокованої ліфтової кабіни врятували дитину 2005 р.н.

О 19:22 пожежу в приміщенні сауни фітнес-центру та частково покрівлі бізнес-центру локалізовано на площі 100 м кв. О 19:30 - ліквідовано. Жертв та постраждалих немає.

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