Про це інформує КМДА.

Повідомляється, що фахівці "Київпастрансу" завершили відновлення трамвайного полотна, яке було пошкоджено під час бойових дій на околицях столиці. Крім того, на вихідних протестували та відкоригували роботу маршруту.

Трамвай рухатиметься за маршрутом з інтервалом 20 хвилин.

Крім того, відсьогодні, 23 травня, відновлено роботу тролейбусного маршруту № 16К від вулиці Щусєва до Майдану Незалежності. Інтервал руху тролейбуса - 15-20 хвилин.

КМДА повідомляє, що у наступну чергу планується відновлення роботи тролейбусного маршруту №18. Для цього збираються провести ремонтні роботи та поновити функціонування контактної лінії, яку було пошкоджено внаслідок ракетного обстрілу військами РФ.

13 березня окупанти з артилерії обстріляли психоневрологічний інтернат у Пущі-Водиці.

З 8 квітня до сьогодні в'їзд до київської Пущі-Водиці був обмежений

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