У Києві закінчилась комендантська година, яка тривала понад добу

Запрацюють продуктові магазини та комунальний транспорт. Поїзди метро курсуватимуть набагато рідше, ніж зазвичай. Про це повідомляють у Київській державній адміністрації.

Утім людей все одно просять не виходити на вулицю і не пересуватися містом без нагальної потреби.

Комендантська година не скасована, а буде з 22:00 до 7:00.

У Києві загалом ця ніч пройшла спокійно, було декілька сутичок і боїв із диверсійно-розвідувальними групами, але в цю ніч місто більше готувалося до оборони. Тому, коли після 08:00 ви вийдете в місто, побачите укріплення, протитанкові їжаки та інші фортифікаційні споруди, які з’явилися на вулицях Києва.

У КМДА закликають допомагати один одному – запитати у сусідів, чи потрібна допомога, особливо коли це стосується літніх людей або сімей, чиї родичі боронять Україну. Наглядати за квартирами сусідів, які виїхали з міста, аби не допускати мародерства.

Нагадаємо, як повідомляв командувач оборони Києва, столиці ситуація контрольована.

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