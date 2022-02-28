ЄС допоможе Україні розвідданими з власного супутникового центру, - Боррель
У Києві закінчилась комендантська година, яка тривала понад добу
Сьогодні, 28 лютого у Києві з 08:00 закінчується комендантська година, яка тривала з вечора п'ятниці.
Запрацюють продуктові магазини та комунальний транспорт. Поїзди метро курсуватимуть набагато рідше, ніж зазвичай. Про це повідомляють у Київській державній адміністрації.
Утім людей все одно просять не виходити на вулицю і не пересуватися містом без нагальної потреби.
Комендантська година не скасована, а буде з 22:00 до 7:00.
У Києві загалом ця ніч пройшла спокійно, було декілька сутичок і боїв із диверсійно-розвідувальними групами, але в цю ніч місто більше готувалося до оборони. Тому, коли після 08:00 ви вийдете в місто, побачите укріплення, протитанкові їжаки та інші фортифікаційні споруди, які з’явилися на вулицях Києва.
У КМДА закликають допомагати один одному – запитати у сусідів, чи потрібна допомога, особливо коли це стосується літніх людей або сімей, чиї родичі боронять Україну. Наглядати за квартирами сусідів, які виїхали з міста, аби не допускати мародерства.
- Нагадаємо, як повідомляв командувач оборони Києва, столиці ситуація контрольована.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом із Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Залиште коментар
Читайте також:
Якщо Путін не візьме Україну за найближчі 9 днів, у нього не залишиться жодних ресурсів для бойових дій, - ексдепутат Держдуми Ілля Пономарьов
Київ
+3°C
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.26
Купівля 29.26Продаж 31.92
-
EUR
Купівля 33.01Продаж 35.79
- Актуальне
- Важливе
2022, понедiлок
28 лютого
18:00
Російські війська можуть глушити інтернет, зв'язок і телебачення у прифронтовій зоні для поширення дезінформації, - Київська ОДА
16:55
"Заяви Путіна про ядерну зброю – це блеф для залякування Заходу", – директор Центру міжнародних досліджень
16:38
На Харківщині росіяни обстрілюють мирні райони з тяжкої артилерії, загинули 11 людей, - голова ОДА
16:11
Українська криптоплатформа KUNA за ініціативною Михайла Чобаняна створила криптовалютний благодійний фонд, який вже зібрав майже $13 000 000
15:48
Абрамович на прохання України приїхав у Білорусь для сприяння українсько-російським перемовинам
14:58
У Василькові внаслідок обстрілів без опалення лишились 12 будинків, Київська ОДА продовжує відновлювати котельні
14:56
До 14:00 було знищено понад 200 одиниць техніки окупантів на напрямках траси Ірпінь-Житомир, - Арестович
14:42
"Russian ship - Fuck you": кіберполіція повідомила про благодійний NFT-проєкт на підтримку ЗСУ