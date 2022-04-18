У Києві змінили графік роботи метро
Київський метрополітен змінив графік роботи, працює у режимі перевезень. Інтервал руху поїздів на всіх лініях – до 30 хвилин
Про це повідомляє пресслужба КМДА.
Відтепер метро працюватиме із 06:30 до 20:00.
"Київський метрополітен відсьогодні перевозитиме пасажирів із 06:30 до 20:00, наземний транспорт – із 7:00 до 21:00 Нагадуємо: у Києві та Київській області комендантська година відтепер триває щоночі із 22:00 до 05:00", - йдеться у повідомленні.
Також додають, що інтервал руху поїздів на всіх лініях – до 30 хвилин.
Рух поїздів здійснюється:
- Червона лінія: від станції "Академмістечко" до станції "Театральна";
- Синя лінія: від станції "Героїв Дніпра" до станції "Теремки";
- Зелена лінія: від станції метро "Сирець" до станції "Червоний хутір".
Зазначають, що працюють пересадочні вузли: "Золоті ворота"-"Театральна"; "Площа Льва Толстого"-"Палац спорту". А без зупинки поїзди слідують повз станції: "Майдан Незалежності" та "Кловська".; "Площа Льва Толстого"-"Палац спорту".
Також підземні станції продовжують цілодобово приймати людей як укриття.
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