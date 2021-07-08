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Головна війна з Росією У Києві знесуть знак на честь дружби з Москвою, - КМДА

У Києві знесуть знак на честь дружби з Москвою, - КМДА

8 липня, 2021 четвер
15:20
війна з Росією Знак на честь дружби Києва та Москви

В столиці демонтують знак на честь дружби Києва та Москви, який встановлено у сквері на вулиці Маршала Якубовського

Про це повідомила пресслужба Київської міської держадміністрації.

Рішення підтримали 80 депутатів міськради.

Знак на честь дружби міст перебуває на балансі КП по утриманню зелених насаджень Голосіївського району.

"З метою забезпечення інтересів громади столиці виникла необхідність щодо демонтажу пам’ятного знаку. Держава-агресор загрожує збереженню суверенітету України, всупереч мирним угодам. У результаті пам’ятні знаки на честь дружби втратили свій сенс", – наголосили в КМР.

Демонтований знак буде передано Голосіївській РДА до моменту створення музею тоталітаризму у столиці.

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КМДА
дружба з Росією
пам'ятник
демонтаж
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