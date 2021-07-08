У Києві знесуть знак на честь дружби з Москвою, - КМДА

Про це повідомила пресслужба Київської міської держадміністрації.

Рішення підтримали 80 депутатів міськради.

Знак на честь дружби міст перебуває на балансі КП по утриманню зелених насаджень Голосіївського району.

"З метою забезпечення інтересів громади столиці виникла необхідність щодо демонтажу пам’ятного знаку. Держава-агресор загрожує збереженню суверенітету України, всупереч мирним угодам. У результаті пам’ятні знаки на честь дружби втратили свій сенс", – наголосили в КМР.

Демонтований знак буде передано Голосіївській РДА до моменту створення музею тоталітаризму у столиці.

Раніше влада столиці відмовлялася демонтувати пам'ятник.