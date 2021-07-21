У київському метро сталась сутичка із застосуванням сльозогінного газу
У Києві на станції метро "Хрещатик" сталась бійка між двома групами молодиків
Про це повідомила пресслужба столичної поліції.
Одна із груп застосувала сльозогінний газ.
Правоохоронці встановлюють усіх учасників та з’ясовують обставини події.
Відкрита справа за статтею - "хуліганство".
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