У київському метро затримали п'ятьох диверсантів, один із них ховав боєприпаси в дитячій іграшці
У Києві оперативники Нацполіції на станції метро викрили п’ятьох диверсантів. Один із них ховав боєприпаси у дитячій іграшці
Про це повідомляє Національна поліція.
На одній зі станцій метро Києва правоохоронці виявили чоловіків, які підозріло себе поводили. Під час ретельного огляду речей, поліцейські виявили у одного із диверсантів дитячу іграшку, в якій були сховані боєприпаси. Разом із ним був громадянин Білорусії, який теж мав при собі бойові набої.
"Окрім того, на тій же станції оперативники Нацполіції виявили ворожого диверсанта, який передавав ворогу позиції підрозділів Збройних Сил України через месенджери", - йдеться у повідомленні.
Також, після звернення громадян щодо підозрілої поведінки двох чоловіків, правоохоронці виявили та вилучили у них боєприпаси, споряджені чотири магазини, затвор з бойком до автомату Калашника АК-74, штик-ніж та п’ять кубів наркотичної речовини.
В метро диверсанти прийшли нібито переночувати та сховатися від авіаударів. Наразі станції столичного метро працюють як укриття цивільного захисту, тому поліцейські там цілодобово та ретельно здійснюють заходи безпеки.
Затриманих передали працівникам СБУ для подальшого розслідування.
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