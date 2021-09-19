У Китаї дітям обмежили доступ до TikTok
У Китаї дітям до 14 років обмежили доступ до місцевої версії TikTok 40 хв на день
Про це повідомляє компанія-власник соціальної мережі ByteDance.
Відтепер дітям в Китаї дозволено користуватися китайською версією додатку TikTok (Douyin) не більше 40 хв на день. Крім того, заходити в додаток діти зможуть тільки в проміжку між 6:00 та 22:00 за місцевим часом.
Компанія також рекомендувала батькам допомогти своїм дітям пройти процедуру верифікації акаунту з використанням справжніх імені та прізвища.
- Нагадаємо, 15 вересня TikTok анонсував нову функцію, яке буде направлена на допомогу користувачам, які борються з психічними розладами.
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