У Китаї дітям обмежили доступ до TikTok

Про це повідомляє компанія-власник соціальної мережі ByteDance.

Відтепер дітям в Китаї дозволено користуватися китайською версією додатку TikTok (Douyin) не більше 40 хв на день. Крім того, заходити в додаток діти зможуть тільки в проміжку між 6:00 та 22:00 за місцевим часом.

Компанія також рекомендувала батькам допомогти своїм дітям пройти процедуру верифікації акаунту з використанням справжніх імені та прізвища.