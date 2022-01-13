У Китаї закликали бойкотувати KFC через успішну рекламну акцію з іграшками
Китайська асоціація споживачів (CCA) закликала людей бойкотувати американську мережу фастфуду KFC через її успішну акцію з іграшками від Pop Mart
Про це повідомляє BBC.
На честь 35-ї річниці відкриття першого свого закладу в Китаї KFC запустила акцію з таємничими коробочками, в яких з їжею йдуть ляльки Dimoo. При цьому клієнт не знає, яка cаме лялька буде в його наборі. Акція виявилася дуже популярною, тому люди почали масово скуповувати набори, викидаючи їжу.
CCA звинуватила KFC у використанні прийомів, які спонукають споживачів до ірраціональних і надмірних покупок, що «суперечить» китайським нормам. В асоціації розповіли про випадки, коли один клієнт заради іграшок витратив понад $1 600, купивши за раз більше ніж 100 наборів, а інші клієнти платили стороннім людям, щоб ті купили їм набори.
Бойкот асоціації повʼязаний з урядовою кампанією з боротьби з викиданням продуктів, яку запустили у 2020 році за ініціативи президента Сі Цзіньпіна. KFC і Pop Mart на бойкот поки не відреагували.
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