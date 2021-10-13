У КМДА заявили, що говорити про початок у Києві опалювального сезону зарано

Про це заявив заступник голови КМДА Петро Пантелєєв, передає Інтерфакс-Україна.

"Опалювальний сезон розпочинаємо тоді, коли середньодобова температура повітря менше ніж 8 градусів протягом трьох діб. Тоді орган самоврядування має право розпочати опалювальний сезон. На сьогодні ми не маємо таких показників, тому говорити про початок просто зараз зарано", - повідомив Пантелєєв.

За його словами, житлові громади вже можут отримати опалення.



"Для цього необхідно звернутися з необхідною заявою від ініціативної групи будівлі, Копію такої заяви необхідно надіслати електронною поштою, яку можна знайти на сайті КМДА. Опалення в будинках підключатиметься за такими заявками", - сказав він.

Пантелєєв зазначив, що н в Києві є повна технічна готовність до початку опалювального сезону.