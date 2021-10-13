У КМДА заявили, що говорити про початок у Києві опалювального сезону зарано
Для початку опалювального сезону в Києві середньодобова температура повітря у місті має становити менше ніж 8 градусів протягом трьох діб
Про це заявив заступник голови КМДА Петро Пантелєєв, передає Інтерфакс-Україна.
"Опалювальний сезон розпочинаємо тоді, коли середньодобова температура повітря менше ніж 8 градусів протягом трьох діб. Тоді орган самоврядування має право розпочати опалювальний сезон. На сьогодні ми не маємо таких показників, тому говорити про початок просто зараз зарано", - повідомив Пантелєєв.
За його словами, житлові громади вже можут отримати опалення.
"Для цього необхідно звернутися з необхідною заявою від ініціативної групи будівлі, Копію такої заяви необхідно надіслати електронною поштою, яку можна знайти на сайті КМДА. Опалення в будинках підключатиметься за такими заявками", - сказав він.
Пантелєєв зазначив, що н в Києві є повна технічна готовність до початку опалювального сезону.
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