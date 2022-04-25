У Кремінній стався вибух на зборах росіян та колаборантів, всі загинули, - Гайдай

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у ефірі телемарафону.



"У Кремінній окупанти взлетіли в повітря в мерії під час свого збіговиська. Не дотримувалися техніки безпеки, газ така штука. Призначені орками на посади зрадники також були у приміщенні. Коротше: проводити наради більше нікому. Навіть в кульки нема чого покласти", - сказав він.



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