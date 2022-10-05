У Кремлі заявили, що вважають "своїми" лише ті території України, на яких на момент "прийняття" до складу РФ діяли окупаційні адміністрації
Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Москвою указом Володимира Путіна до РФ "приєднано" окуповані території України, на яких діяли "військово-цивільні адміністрації"
Про це повідомляють російські ЗМІ.
На запитання, у яких межах слід сприймати "кордони" Херсонської та Запорізької областей, Пєсков відповів, що це написано в указі Путіна.
"Йдеться про територію, на якій діяла "військово-цивільна адміністрація" на момент "прийняття" до складу РФ. Що, власне, написано в указі", - сказав Пєсков.
Він додав, що певні частини Херсонської та Запорізької областей, які залишили російські військові, Москва має намір собі "повернути".
"Там певні території все одно буде повернуто, і ми продовжимо радитися з тим населенням, яке виявить бажання жити з Росією", - зазначив Пєсков.
- 3 жовтня Пєсков заявив, що "кордони" тимчасово окупованих Херсонської та Запорізької областей "в складі РФ" залежатимуть від "волі населення".
- 5 жовтня Володимир Путін підписав "закони" про так зване входження окупованих територій України до складу Росії.
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