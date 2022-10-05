Про це повідомляють російські ЗМІ.

На запитання, у яких межах слід сприймати "кордони" Херсонської та Запорізької областей, Пєсков відповів, що це написано в указі Путіна.

"Йдеться про територію, на якій діяла "військово-цивільна адміністрація" на момент "прийняття" до складу РФ. Що, власне, написано в указі", - сказав Пєсков.

Він додав, що певні частини Херсонської та Запорізької областей, які залишили російські військові, Москва має намір собі "повернути".

"Там певні території все одно буде повернуто, і ми продовжимо радитися з тим населенням, яке виявить бажання жити з Росією", - зазначив Пєсков.

3 жовтня Пєсков заявив, що "кордони" тимчасово окупованих Херсонської та Запорізької областей "в складі РФ" залежатимуть від "волі населення".

5 жовтня Володимир Путін підписав "закони" про так зване входження окупованих територій України до складу Росії.

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