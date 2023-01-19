Про це пише російський РБК.

"Зрозуміло, що і Росія, і Путін для України та Зеленського – це велика проблема. І зрозуміло, що суто психологічно пан Зеленський вважав би за краще, щоб ані Росії, ні Путіна не було. Але чим раніше український режим усвідомить те, що Росія і Путін є і будуть, що рано чи пізно все одно доведеться відмовлятися від усього антиросійського, тим краще для такої країни, як Україна", — заявив Пєсков журналістам.

У Кремлі сподіваються, що Київ виявить готовність враховувати вимоги Росії. РФ, нагадаємо, вимагає віддати їй чотири українські області: Херсонську, Запорізьку, Донецьку та Луганську.

Виступаючи на форумі в Давосі, президент України Володимир Зеленський заявив, що не проводитиме переговори з Росією, тому що "не розуміє, з ким і про що їх вести" і сумнівається в тому, що Путін живий.