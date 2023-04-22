У Криму загарбники засудили хлопця на 7 років за "фінансування добробату", - Лубінець
У тимчасово окупованому Криму загарбники засудили 21-річного кримського татарина на 7 років: Аппаза Куртамета звинуватили у фінансуванні добробату
Про це уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець поінформував у телеграмі.
Підконтрольний РФ "Київський районний суд" ухвалив вирок у 7 років позбавлення волі в колонії суворого режиму з відбуванням першого року у в’язниці для кримського татарина Аппаза Куртамета.
"21-річного хлопця окупанти звинуватили у "фінансуванні" добровольчого батальйону "Крим" ("створенні збройного формування, керівництві таким формуванням чи його фінансуванні" ч.1 ст.208 КК РФ). За версією слідства, він переказав 500 гривень представнику батальйону. Насправді Аппаз позичив у борг ці гроші знайомому, котрий на той час вступив до добробату", - зазначив Дмитро Лубінець.
Зокрема уповноважений нагадав, що хлопця затримали російські силовики 23 липня 2022 року на адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом, куди він прямував до родичів.
"Того ж дня звʼязок із ним зник. Про його місце перебування не було відомо до 8 жовтня. Наприкінці лютого цього року окупанти розпочали судилище", - додав він.
- Нагадаємо, комісар Ради Європи з прав людини Дуня Міятович заявила про численні порушення прав кримських татар в окупованому Росією Криму, закликавши РФ припинити утиски, арешти й переслідування.
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