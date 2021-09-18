У Кривому Розі загинули троє працівників водоканалу

Про це повідомляє поліція Кривого Рогу у facebook.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом смерті трьох осіб на одному із підприємств.

Повідомлення до поліції надійшло 18 вересня. За попередньою інформацією, у Довгинцівському районі під час виконання робіт з підвищеною небезпекою трьох чоловіків затянуло до насосу.

Наразі за вказаним фактом внесено відомості до ЄРДР за ч.2 ст. 272 Кримінального кодексу України(порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою).

Досудове розслідування триває.

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