У Латвії заборонили ретранслювати 18 російських телеканалів
Нацрада з електронних ЗМІ 7 березня ухвалила рішення заборонити на території Латвії ретрансляцію 18 російських телеканалів, пов'язаних із Gazprom Media
Про це повідомляє "Європейська правда".
Як зазначив голова Ради Іварс Аболіньш, йдеться, зокрема, про телеканали TNT, KHL TV Channel та Friday International. Повний перелік каналів уточнюється.
Рішення пов'язане зі знаходженням Gazprom Media у списках санкцій Агентства з контролю за іноземними активами США.
- Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Латвія на кілька років заборонила ретрансляцію каналів "Россия" і "Россия 24".
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