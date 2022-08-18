У липні країни ЄС вперше не запропонували Україні нової військової допомоги, – Politico

Про це передає видання Politico.

Зазначається, що упродовж липня шість найбільших європейські країни уперше з 24 лютого не запропонували Україні нової військові допомоги.

Дані, отримані від Кільського інституту світової економіки, який відстежує підтримку України, ілюструють, що великі європейські держави не справляються з військовою допомогою. Військові фахівці та політики останнім часом дедалі частіше повторюють цю думку.

Це означає, що військове постачання до України може скоротитися саме в той момент, коли Київ розпочинає вирішальний контрнаступ.

Керівник групи, що займається відстеженням підтримки України Крістоф Требеш, зазначив, що, за даними інституту, з кінця квітня спостерігається тенденція до зниження зобов'язань європейських країн з надання військової допомоги Україні.

Він також наголосив, що фонд ЄС із відновлення після пандемії передбачає приблизно 800 млрд євро у вигляді позик і грантів. Загальна європейська допомога Україні у порівнянні з цим є мізерною.

Видання також зазначає, що союзники минулого тижня в Копенгагені взяли зобов'язання з військової допомоги Україні на 1,5 мільярда євро. Требеш заявив, що сума "мізерна в порівнянні з тим, про що домовлялися на попередніх конференціях".

18 серпня військові та дипломати США закликали Байдена посилити військову підтримку України. Адміністрацію Байдена закликали надати Україні більше систем HIMARS, доставити ракети ATACMS із дальністю 300 км, регулярно поповнювати боєприпаси та запчастини для артилерії, а також збільшити протиповітряну оборону малої й середньої дальності. Вони зазначили, що Білий дім має діяти "швидше та стратегічніше", щоб задовольнити запити України щодо озброєння, "доки ще не пізно".

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