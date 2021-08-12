У липні в Україні зареєстрували рекордну кількість шлюбів – майже 27 тисяч

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Міністерство юстиції України.



За статистикою міністерства, за цей місяць уклали шлюб 26 715 пар, а кількість розірваних шлюбів за липень становить 2 865.



"Загалом же від початку 2021 року офіційно свої стосунки оформили 112 675 пар. Розірвали шлюб 16 018 пар. Тобто, за 7 місяців 2021 року органи Державної реєстрації цивільного стану України у 7 разів частіше реєстрували шлюби, ніж розлучення", – пишуть у Мін’юсті.



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