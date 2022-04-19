У Лисичанську чоловік убив поліцейського і поранив ще двох під час вилучення гранати

Про це повідомляє голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.



За попередньою інформацією, 18 квітня у Лисичанську відбувалося вилучення представниками тероборони спільно зі співробітниками ГУ НП в Луганській області гранати у місцевого жителя.

У ході сутички чоловік кинув вибуховий пристрій у бік поліцейських, після чого заволодів службовим автоматом.

Унаслідок вибуху було смертельно поранено оперуповноваженого Сєвєродонецького районного управління поліції.

Крім того, поранень зазнали ще двоє поліцейських. У першого – множинні осколкові пошкодження лівої руки. У другого – вогнепальне осколкове поранення обличчя.

Зловмисник утік з місця події.

Наразі вживаються заходи щодо встановлення місцезнаходження та затримання підозрюваного.



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