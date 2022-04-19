У Лисичанську чоловік убив поліцейського і поранив ще двох під час вилучення гранати
У Лисичанську під час вилучення вибухового пристрою місцевий житель убив поліцейського та поранив ще двох. Зловмисник зник із місця події
Про це повідомляє голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.
За попередньою інформацією, 18 квітня у Лисичанську відбувалося вилучення представниками тероборони спільно зі співробітниками ГУ НП в Луганській області гранати у місцевого жителя.
У ході сутички чоловік кинув вибуховий пристрій у бік поліцейських, після чого заволодів службовим автоматом.
Унаслідок вибуху було смертельно поранено оперуповноваженого Сєвєродонецького районного управління поліції.
Крім того, поранень зазнали ще двоє поліцейських. У першого – множинні осколкові пошкодження лівої руки. У другого – вогнепальне осколкове поранення обличчя.
Зловмисник утік з місця події.
Наразі вживаються заходи щодо встановлення місцезнаходження та затримання підозрюваного.
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